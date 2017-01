So machen Sie ein Video garantiert zum EyeCatcher

In PowerPoint 2010 werden Videos direkt in der Präsentation mit gespeichert. Das macht das Abspielen auf anderen PCs einfacher. Zudem lässt sich die Filmlänge in PowerPoint kürzen. Das macht ein zusätzliches Videoschnittprogramm überflüssig. Es gibt noch einen weiteren Vorteil: Sie können die Optik der Videos so gestalten, dass es zu einem unvergesslichen EyeCatcher für Ihr Publikum wird.

3D und Perspektive statt zweidimensional

Nach dem Einfügen liegt ein Video zunächst als einfaches Rechteck auf der Folie. Mit wenigen Handgriffen sorgen Sie – wie rechts gezeigt – für perfekte räumliche Wirkung:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Video und im Kontextmenü auf Video formatieren. Wählen Sie bei Rahmenfarbe ein lichtes Grau. Stellen Sie bei Schatten die unten gezeigten Werte ein. Wählen Sie in der Rubrik 3D-Format bei Tiefe 75 pt sowie einen Winkel von 60°. Klicken Sie unter 3D-Drehung bei Voreinstellungen in der Gruppe Perspektive die dritte Variante an, also Perspektive rechts – Stufe 1. Ändern Sie anschließend den X-Wert auf 335° und die Perspektive auf 55°.





Startbild statt eines schwarzen Rechtecks

Dank einer neuen Funktion müssen Sie den Zuschauern vor dem Abspielen des Videos nicht mehr ein wenig einladendes schwarzes Rechteck präsentieren.