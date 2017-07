Technik-Tipp: Folien als Bilder abspeichern, aber mit der für den Druck erforderlichen Auflösung

Manchmal sind in PowerPoint gefertigte Schaubilder so gut gelungen, dass sie in die Firmenbroschüre oder in den nächsten Messeprospekt übernommen werden sollen. Allerdings erweist sich dann beim Drucken eine PowerPoint-Grenze als extrem hinderlich: Folien, die als Bilder abgespeichert werden, haben nur eine Auflösung von 96 dpi und sind damit für den Druck ungeeignet. Microsoft hat auf die Kritik vieler Anwender reagiert und eine Anleitung veröffentlicht, wie sich mit einem Eingriff in die Registry die Auflösung bis auf 300 dpi verändern lässt. Hier eine Zusammenfassung der Schritte.

Das Problem: Nur 960 x 720 Pixel

Wenn Sie den Befehl Speichern unter aufrufen und Folien nicht als PowerPoint-Präsentation, sondern als Grafik vom Dateityp PNG oder BMP speichern wollen, bekommen die so entstehenden Bilder nur eine Größe von 960 x 720 Pixel.

Selbst wenn Sie die Präsentation auf einem Monitor mit einer Bildschirmauflösung von 1.920 x 1.200 Pixel anzeigen, erhalten Sie unverändert Bilder in der Größe 960 x 720.

Erst mit einer Ergänzung in der Registry von Windows lässt sich das ändern und so können beispielsweise Bilder mit einer Größe von 1.500 x 1.125 Pixel und einer druckfähigen Auflösung von 150 dpi entstehen.

So ändern Sie im Registrierungs-Editor die Standard-Auflösung

Rufen Sie mit der Windows-Taste und R und Eingabe des Befehls regedit den Registrierungs-Editor auf. Navigieren Sie links zu folgendem Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\NUMMER\PowerPoint\Options. In PowerPoint 2003 sehen Sie statt Nummer die Version 11.0, in PowerPoint 2007 ist es 12.0 und in PowerPoint 2010 ist es die Version 14.0. Markieren Sie den Schlüssel Options und wählen Sie im Menü Bearbeiten die Befehlsfolge Neu ⇒ DWORD-Wert. Geben Sie als Namen ExportBitmapResolution ein und schließen Sie mit EINGABE ab.

Wie Sie den neuen DWORD-Wert an Ihre Anforderungen anpassen