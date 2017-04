Zwei Lösungen, wenn ein Kreisdiagramm viele kleine Segmente hat

Hatten Sie bei Kreisdiagrammen auch schon mal Mühe, die Beschriftungen der kleineren Segmente zuordnen zu können? Das Bestreben, unbedingt alle Daten in einem Kreis zeigen zu wollen, hat oft eher eine negative Wirkung: Die Betrachter kapitulieren einfach.

Machen Sie Schluss mit solchen überfrachteten Diagrammen, denn es gibt zwei einfache Alternativen: ein Kreis-aus-Kreis-Diagramm oder ein Balken-aus-Kreis-Diagramm. Beide sind Untertypen des Kreisdiagramms.

Erfahren Sie hier, wie Sie ein Kreis-aus-Kreis-Diagramm erstellen und anpassen.

Das Problem zu vieler Segmente und die Lösung

Kreisdiagramme eignen sich optimal zum Darstellen von Anteilen. Sobald jedoch mehr als fünf bis sechs Segmente enthalten sind, wirkt das Diagramm schnell unübersichtlich. Einige Informationen lassen sich nur mit Mühe unterbringen.

Das Diagramm anlegen

Fügen Sie eine Folie mit einem Diagramm-Platzhalter ein oder wählen Sie Einfügen – Diagramm .

– . Ändern Sie den Diagrammtyp in Kreis aus Kreis über die Befehlsfolge Diagramm – Diagrammtyp (bis 2003).

über die Befehlsfolge – (bis 2003). In 2007 und 2010 stellen Sie gleich beim Einfügen des Diagramms den Typ Kreis aus Kreis ein.

ein. Tragen Sie die Daten ein. Die Berechnung der prozentualen Anteile übernimmt das Programm für Sie. Es genügt also, die absoluten Werte einzutragen.

Das Diagramm nachbearbeiten

Das Diagramm liegt jetzt vor, sieht aber noch nicht wie gewünscht aus. So passen Sie es an:

Löschen Sie die Legende und die Zeichnungsfläche mit der Entf-Taste.

Setzen Sie nun die Daten an die Segmente. So geht’s in PowerPoint 2003:

Klicken Sie ein Segment an, öffnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenü und wählen Sie Datenreihen formatieren . Wechseln Sie zur Registerkarte Datenbeschriftung .

. Wechseln Sie zur Registerkarte . Kreuzen Sie Kategoriename und Prozentsatz an, bestätigen Sie mit OK .

und an, bestätigen Sie mit . Klicken Sie nun auf eine der Datenbeschriftungen und wählen Sie Format – Markierte Datenbeschriftungen.

– Wechseln Sie zur Registerkarte Ausrichtung und wählen Sie im Feld Position den Eintrag Zentriert. Die Beschriftungen stehen nun innerhalb und nicht mehr neben den Segmenten.

So fügen Sie die Datenbeschriftungen ab PowerPoint 2007 hinzu:

Klicken Sie ein Segment an, öffnen Sie per Rechtsklick das Kontextmenü und wählen Sie Datenbeschriftungen hinzufügen .

. Führen Sie danach einen Rechtsklick auf die Beschriftung aus und wählen Sie Datenbeschriftungen formatieren . Im Abschnitt Beschriftungsoptionen können Sie nun Rubrikenname auswählen und bei Beschriftungsposition Zentriert angeben.

. Im Abschnitt können Sie nun auswählen und bei angeben. Um einzelne Datenbeschriftungen innerhalb der Segmente zu verschieben, klicken Sie zweimal auf die betreffende Beschriftung, um nur sie zu markieren. Ziehen Sie diese dann mit gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position.

Datenaufteilung festlegen

Stellen Sie nun noch ein, welche Werte im ersten und welche im zweiten Diagramm erscheinen sollen.

Klicken Sie dazu ein Segment an, rufen Sie per Rechtsklick das Kontextmenü auf und wählen Sie Datenreihen formatieren .

. Klicken Sie auf die Registerkarte Optionen . Wählen Sie in PowerPoint 2003 die Einstellungen aus der folgenden Abbildung.

. Wählen Sie in PowerPoint 2003 die Einstellungen aus der folgenden Abbildung. Entfernen Sie das Häkchen im Kontrollkästchen vor Segmentfarbunterscheidung , damit die beiden Diagramme nicht zu bunt wirken.

, damit die beiden Diagramme nicht zu bunt wirken. Ab PowerPoint 2007 sieht das Dialogfeld ein wenig anders aus, wählen Sie hier im Abschnitt Reihenoptionen die entsprechenden Werte. Das Kontrollkästchen Segmentfarbunterscheidung finden Sie im Abschnitt Füllung.

TIPP: Testen Sie auch andere Varianten der Datenverteilung, um die Bedeutung einzelner Optionen besser zu verstehen, zumal bei Änderungen die Anzeige im Dialogfeld meist sofort aktualisiert wird. So können Sie beispielsweise definieren, dass alle Segmente, die weniger als 10% betragen im zweiten Kreisdiagramm dargestellt werden.