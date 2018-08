Word-Tipp: Falsche Formatierungen auf einen Schlag entfernen

Wenn Sie Text aus externer Quelle einfügen, so kann es die Formatierung zerschießen, erfahren Sie hier, wie Sie das Problem schnell lösen.

Sie haben Text aus einer Internetseite oder einer anderen Word-Datei in Ihr aktuelles Dokument eingefügt. Doch leider erscheint der Text in einer Schriftart, Schriftgröße, Schriftfarbe und mit Abständen, die so gar nicht zu dem bereits vorhandenen Text passen.

Kein Problem: Markieren Sie einfach den falsch formatierten Text. Dann klicken Sie auf der Registerkarte START in der Gruppe SCHRIFTART auf die Schaltfläche ALLE FORMATIERUNGEN LÖSCHEN. Daraufhin werden sofort alle Formatierungen zurückgesetzt.