Microsoft verschenkt Spiele

Lust auf ein Spielchen? Dann werfen Sie am besten einen Blick in den Windows Store. Denn hier verschenkt Microsoft zurzeit zwei Vollpreisspiele.

Ein guter Anlass, mal wieder im Windows Store vorbeizuschauen. Nutzer von Windows 10 und 8.1 bekommen hier aktuelle zwei Spiele geschenkt, die normalerweise für 10 beziehungsweise 20 Euro über die virtuelle Ladentheke wandern. Der erste Titel ist „Flight Unlimited 2K16", der im Normalfall 9,99 Euro kostet. Der Flugsimulator bietet unter anderem Cockpits in 4K-Auflösung und Satellitenaufnahmen in Ultra-HD-Qualität. Dazu kommen Wettereffekte wie Sonne, Nebel, Regen, Stürme sowie ein 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus.



Das Angebot gilt noch bis zum 31.8 – also warten Sie nicht zu lange. Der zweite Gratis-Titel ist „Super Dungeon Bros“ und schlägt sonst mit 19,99 Euro zu Buche. Die Monster-Metzelei verschlägt Sie in tiefe Gruften, in denen Sie zusammen mit bis zu vier Spieler auf Beutejagd gehen. Dieses Angebot ist bis zum 2.9. erhältlich. Zwar erhalten beide Spiele nicht gerade Top-Bewertungen, aber wie ich immer zu sagen pflege: „Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul“.