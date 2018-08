Tipps zu Ihrem PC-Arbeitsplatz: Gesund am Bildschirm

Erfahren Sie hier, wie Sie Rückenschmerzen und tränende Augen vorbeugen.

Die Zeit am PC vergeht oft wie im Flug: Dass Sie bereits ein, zwei oder mehr Stunden gebannt vor dem Bildschirm sitzen, fällt kaum auf. Das böse Erwachen kommt meist erst hinterher: nach dem Verlassen des PC-Arbeitsplatzes. Es tränen die Augen, die Schultern tun weh, und der Rücken schmerzt. Schuld daran ist – neben der mangelnden Bewegung über eine längere Zeit – oft auch der PC-Arbeitsplatz selbst. So ist der Bildschirm falsch aufgestellt, er ist zu klein, schicke schwarze Tastaturen reflektieren das Licht und ermüden die Augen, oder der Stuhl ist zu hoch bzw. zu niedrig eingestellt.

Da all diese Probleme natürlich nicht nur zu Hause, sondern auch im Arbeitsalltag in den Büros auftreten, kümmern sich im Berufsleben insbesondere die Berufsgenossenschaften um passende Lösungen.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) hat den nützlichen Leitfaden „Gesundheit im Büro“ zusammen gestellt, in dem Sie zahlreiche Tipps für das gesunde Arbeiten am PC finden. Insbesondere die Hinweise aus den Kapiteln 2 „Belastungen am Arbeitsplatz“ und 3 „Belastungen durch die Arbeitsumgebung“ helfen Ihnen, Stolperfallen zu entdecken und Ihren ganz persönlichen PC-Arbeitsplatz auch zu Hause perfekt einzurichten.

Download-Tipp: Die 116 Seiten umfassende Broschüre im PDF-Format steht auf der Internetseite www.vbg.de/gesundheit-buero kostenlos für jedermann zum Download zur Verfügung. Sie lässt sich leicht am Bildschirm lesen, Ausdrucken ist nicht notwendig.