Windows 10 macht Teilen einfach

Inzwischen sollten auch auf Ihrem Windows 10-Computer das Creators Update angekommen sein. An dieser Stelle zeige ich Ihnen heute und in den nächsten Tagen Funktionen, die Sie unbedingt ausprobieren sollten.

Sie haben etwa Interessantes auf einer Internetseite entdeckt? Mit dem Creators Update können Sie die Entdeckung leicht mit Ihren Freunden teilen. Dazu hat Microsoft die Teilen-Funktion komplett überarbeitet. Das wurde auch Zeit, denn die alte Funktion wurde seit Windows 8 nicht weiter verbessert und passte schon nicht mehr zur Windows 10-Oberfläche. Anstatt rechts angezeigt zu werden, erscheint ab sofort in der Mitte des Bildschirms ein Teilen-Fenster, das zuletzt verwendete Apps und Kontakte anzeigt.



Haben Sie zum Beispiel im Edge-Browser einen interessanten Artikel entdeckt. Dann klicken Sie oben rechts auf die „Teilen“-Schaltfläche, gekennzeichnet durch einen geschwungenen Pfeil. Klicken Sie im neuen Fenster zum Beispiel auf „Mail“, senden Sie die aktuelle Internetseite samt Vorschaubild und ausgefüllter Betreffzeile an einen beliebigen Kontakt. Schade aber: Die Teilen-Funktion steht nur in bestimmten Microsoft-Apps zur Verfügung, wie eben dem Edge-Browser.