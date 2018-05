3D für alle

Warum der Name „Creators Update“? „3D for everyone“ (3D für jeden) hieß die Hauptbotschaft bei der Vorstellung in New York. Es soll sich alles um Kreativität und 3D drehen. Im Rahmen dessen will Microsoft die Apps Paint, PowerPoint und Edge komplett überarbeiten. Das Erstellen und Bearbeiten von 3DGrafiken soll mit diesen Werkzeugen künftig deutlich einfacher klappen.

Beispiel Paint: Das fest in Windows verankerte Malprogramm erhält Funktionen zum Umgang mit 3DObjekten. Aber wie kommt man überhaupt an entsprechende 3DVorlagen? Dabei hilft Ihr Smartphone: Installieren Sie die App Windows Capture 3D, lässt sich die Kamera als 3DScanner einsetzen. Dazu müssen Sie das Objekt von allen Seiten knipsen und das Programm erstellt aus den Aufnahmen ein 3DModell. Oder Sie wandeln mit Paint herkömmliche Fotos von Gegenständen in 3DObjekte um. Anschließend können Sie das Objekt in Paint mithilfe diverser Werkzeuge verfeinern.

Meine Einschätzung: Interessante Technik. Ich frage mich aber, wofür ich das täglich brauche. Und ist 3DBearbeitung wirklich das große Th ema, um Windows 10 weiter zum Durchbruch zu verhelfen? Ich habe da meine Zweifel.