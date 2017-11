Abgestürzte Anwendungen ohne Neustart beenden? Mit diesem geheimen Tool geht’s!

Wenn Sie gerne mehrere Programme gleichzeitig geöffnet haben und nur eines davon abstürzt, geht oft minutenlang gar nichts mehr. Viele Anwender beenden dann alle Programme und starten den PC neu, um das Problem zu beheben. Das nervt und kostet viel Zeit.

Eine abgestürzte Anwendung kann nur über den Task-Manager beendet werden. Doch die Vielzahl der Prozesse im Task-Manager macht das Auffinden der abgestürzten Anwendung schwer.

Auch ich teste viele Programme und kenne das Problem, wenn ein Programm abstürzt. Um mit Windows weiterarbeiten zu können, verwende ich einen einfachen Trick und das windowseigene Programm Taskkill. Damit können Sie hängende Anwendungen per Tastendruck beenden. Der Trick funktioniert bei jeder Windows-Version.

Um das Programm nutzen zu können, legen Sie hierfür zunächst eine ausführbare Datei an. Drücken Sie dazu in allen Windows- Versionen die Tastenkombination Windows-Taste + R und geben Sie "notepad" in die Öffnen-Zeile ein. Im Editor geben Sie folgenden Befehl ein:

"taskkill /f /fi “status eq not responding”

Speichern Sie die Datei. Geben Sie als Dateinamen "Kill.bat" an. Damit Sie das Programm im Ernstfall schnell ausführen können, erstellen Sie am besten eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Platz des Desktops und wählen Sie aus dem Kontextmenü "Neu" und "Verknüpfung". Ins Textfeld "Geben Sie den Speicherort des Elements an" suchen Sie nach der soeben angelegten Datei "Kill.bat". Klicken Sie auf "Weiter" und geben Sie einen Namen für die neue Verknüpfung an, beispielsweise "Prozesse entfernen". Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig stellen" ab.

Wenn nun eine Anwendung abstürzt, klicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Icon der Verknüpfung und alle abgestürzten Anwendungen werden sofort beendet.

Mit Taskkill arbeiten Sie nach einem Programmabsturz schnell und ohne nervigen Neustart weiter.