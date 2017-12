Absturz-Stopp: Stabilisieren Sie Ihr Windows mit dem Zuverlässigkeitsverlauf

Windows-Abstürze oder Programmfehler sind ärgerlich. Noch dazu können dabei Daten verloren gehen. Ist auch Ihr Windows von gelegentlichen Abstürzen betroffen, müssen Sie herausfinden, welche Programme für Abstürze oder Fehler verantwortlich sind. Wissen Sie nicht, wie, kann die Ursachensuche schnell zu Frustrationen führen.

Windows-Abstürze können viele Ursachen haben. Fehlerhafte Treiber, fehlende Updates, Probleme mit DLL-Dateien: Die Liste der möglichen Ursachen für Windows-Fehler und -Ursachen ließe sich beliebig lange fortführen.

Analysieren Sie die Systemstabilität Ihres Windows über die letzten Tage und Wochen mit der Funktion "Zuverlässigkeitsverlauf". Darin protokolliert Windows sämtliche Fehler und Abstürze. Anhand dieser Statistik können Sie exakt nachvollziehen, wie oft ein bestimmtes Programm abstürzt und warum. Damit können Sie Absturzursachen auf einen Blick erfassen und gezielt beheben.

So öffnen Sie den Zuverlässigkeitsverlauf</h>

Diese hilfreiche Funktion "Zuverlässigkeitsverlauf" öffnen Sie, indem Sie auf "Start" klicken und die "Einstellungen" öffnen. Geben Sie in der Zeile „Einstellung suchen“ "zuverlässig" ein und wählen Sie in der Ergebnisliste "Zuverlässigkeitsverlauf anzeigen".

In der Anzeige können Sie sich die Statistik tage- oder wochenweise anzeigen lassen. Klicken Sie dazu links oben auf das entsprechende Register.

Wollen Sie die Ereignisse eines Tages auswerten, klicken Sie in der Übersicht den gewünschten Tag an. In der unteren Fensterhälfte werden alle Ereignisse des ausgewählten Tages angezeigt. Die Zuverlässigkeitsanzeige unterscheidet zwischen drei Ereignissen, die nachfolgend beschrieben werden: