Aero-Shake verkleinert alle Fenster, wenn Sie den Mauszeiger zu schnell bewegen

Die grafische Oberfläche von Windows 7 bringt einige hübsche Grafikfunktionen mit. So können Sie zum Beispiel ein Fenster dadurch auf Bildschirmgröße maximieren, dass Sie es mit der Maus an den oberen Bildschirmrand ziehen. Doch eine Grafikspielerei kann so richtig nerven: Aero-Shake minimiert alle Fenster, wenn Sie eines mit der Maus anfassen und „schütteln“. Doch es genügt schon ein schnelles hin- und herbewegen, um diese Funktion unbeabsichtigt auszulösen – einfach lästig.

So schalten Sie Aero-Shake ein für allemal ab: