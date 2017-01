Beheben Sie Ihre Soundprobleme mit Windows

Immer wieder erreichten mich Zuschriften, in denen Sie über Soundprobleme mit Ihrem Windows 7 klagen. Insbesondere nach einer Neuinstallation von Windows 7, können viele von Ihnen mit dem neuen System keine Sounds abspielen. Ich zeige Ihnen, wie Sie in so einem Fall systematisch vorgehen und jegliche Soundprobleme mit den vorhandenen Bordmitteln schnell beheben.

Es klingt trivial, ist es aber nicht: Oft sind ein herausgezogenes Kabel oder ausgeschaltete Lautsprecher dafür verantwortlich, dass Ihr Computer keinen Sound ausgeben kann. Kontrollieren Sie also zuerst, ob alles angeschlossen und eingeschaltet ist und jedes Kabel im richtigen Anschluss steckt. Zudem überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung in Windows 7:

Klicken Sie unten rechts in der Taskleiste auf das Lautsprechersymbol. Daraufhin erscheint ein Lautstärkeregler. Der sollte auf den angezeigten Mittelwert eingestellt sein. Zudem darf das Lautsprechersymbol darunter nicht stummgeschaltet sein. Falls doch, ändern Sie das per Mausklick.

Stellen Sie das richtige Gerät für die Soundausgabe ein

Ist die Lauststärke richtig eingestellt, aber trotzdem bleibt alles still, ist möglicherweise ein falsches Ausgabegerät ausgewählt. Jeder Soundchip kann sowohl analoge als auch digitale Sounddaten ausgeben. Die Ausgabe muss jedoch an dem Anschluss erfolgen, mit dem Ihre Lautsprecher verbunden sind.