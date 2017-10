Deaktivieren Sie alle nicht benötigten Apps

In Windows 10 gibt es eine Vielzahl an Apps, die im Hintergrund laufen und wertvolle Ressourcen in Anspruch nehmen. Wenn Sie unnötige Apps deaktivieren, läuft Ihr Computer spürbar schneller.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

Drücken Sie die Windows-Taste + I Klicken Sie auf "Datenschutz" und wählen Sie ganz unten den Punkt "Hintergrund-Apps" aus. Setzen Sie den Schalter bei allen Apps, die Sie nicht benötigen, auf "Aus". Das sorgt nicht nur für mehr Leistung, sondern senkt auch den Energieverbrauch beispielsweise bei Laptops im Batteriebetrieb.

Problem gelöst: Mit diesen fünf Tricks holen Sie die maximale Leistung aus Ihrem Windows heraus.