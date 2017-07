Dieses Sicherungsmedium kommt für Ihre Datensicherung in Frage

Bis vor ein paar Jahren haben ein paar selbst gebrannte DVDs als Sicherungsmedium ausgereicht. Dank PC-Festplatten, die mühelos ein bis zwei Terabyte Kapazität bieten, sind diese Zeiten jedoch längst vorbei. Meine Empfehlung: Schaff en Sie sich für die Sicherung Ihres Systems (auch Backup genannt) eine USB-Festplatte an. Achten Sie darauf, dass sie mindestens so viel Speicherplatz besitzt wie die Platte in Ihrem PC. Das ist in sofern wichtig, damit alle gesicherten Daten bequem Platz finden.

Mit ganz wenigen Handgriffen, stellen Sie die Systemsicherung ein Windows 7 bringt alles mit, was Sie für die Komplettsicherung benötigen. Sie finden das Backup-Programm unter "Start/Alle Programme/Wartung/Sichern und Wiederherstellen".