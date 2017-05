Eine PDF-Datei lässt sich nicht löschen. Was kann ich tun?

Frage an die Redaktion: „Ich habe einige PDF-Dateien eingescannt und kann diese auch problemlos öffnen. Nur eine davon macht Probleme: Wenn ich versuche, diese mit Foxit Reader zu öffnen, stürzt mein PC ab. Dasselbe passiert, wenn ich die Datei im Explorer löschen will. Ich habe mir jetzt provisorisch einen Ordner Müll angelegt und die defekte PDF-Datei dort hinein verschoben. Was kann ich tun, um die Datei endlich zu löschen?“

Antwort: Wenn es Ihnen gelungen ist, die Datei in einen anderen Ordner zu verschieben, muss sie sich auch löschen lassen. Das Verschieben beinhaltet ja in Wirklichkeit zwei Vorgänge: Kopieren der Datei und löschen am ursprünglichen Speicherort.

Versuchen Sie doch einfach mal, den PC neu zu starten, damit garantiert kein Programm mehr auf die fragliche PDF-Datei zugreift. Und dann löschen Sie mit Pfeil-Taste + Entf den Ordner "Müll", in dem die Datei abgelegt ist. Das sollte klappen.