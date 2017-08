Fahren Sie Ihren PC automatisch in Ihrer Abwesenheit herunter

Sie laden gerade noch eine große Datei aus dem Internet herunter, wollen aber nicht die ganze Zeit am PC sitzen bleiben? Dann geben Sie Windows 7 doch den Befehl, den Computer nach einer vorgegebenen Zeitspanne automatisch herunterzufahren.

Dazu gehen Sie so vor:

Tippen Sie die Tastenkombination Windows-Taste + R und geben Sie im nächsten Fenster den Befehl "Shutdown -s -t 60" ein. Hinweis: In diesem Beispiel beträgt die Frist bis zum Herunterfahren 60 Sekunden, aber Sie können an dieser Stelle jede andere beliebige Zeitspanne in Sekunden eintragen: 300 für fünf Minuten, 600 für zehn Minuten, 3600 für eine Stunde usw.

Das Gute daran: Der Shutdown-Befehl verlangt keine zusätzliche Programminstallation. Er ist im Windows-Betriebssystem enthalten und kann jederzeit ausgeführt werden.