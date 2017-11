Geheimer Aus-Schalter: Machen Sie Schluss mit der nervigen Werbung

Sie arbeiten konzentriert mit dem Windows- Explorer, surfen mit dem Browser Edge oder wollen den Sperrbildschirm abschalten und plötzlich wird ungefragt Werbung eingeblendet. Sie müssen diese Werbefenster einzeln schließen, und das gleich mehrmals am Tag. Das nervt und Sie würden die Werbung gerne sofort und dauerhaft abstellen.

Microsoft will neue Produkte besser vermarkten. Deshalb werden auch eigene Apps wie der Windows-Explorer dazu verwendet, gezielt Werbung zu platzieren. Diese Funktion ist in den Standardeinstellungen verankert und wird aktiviert, wenn Sie das System das erste Mal in Betrieb nehmen. Ich habe die versteckten Schalter gefunden, mit denen Sie die Werbung ein für alle Mal abstellen können.

Im Startmenü von Windows blendet Microsoft in unregelmäßigen Abständen Werbung für Apps aus dem Windows Store ein. Wollen Sie diese Funktion abstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" und auf "Einstellungen". Öffnen Sie die "Personalisierung" und klicken Sie auf das linke Register "Start". Im folgenden Fenster "Start" deaktivieren Sie die Option "Gelegentliche Vorschläge im Menü Startmenü anzeigen".

Aus-Schalter für Werbung im Sperrbildschirm

Der Sperrbildschirm erscheint, wenn Sie sich von Windows abmelden, oder wird automatisch aktiviert, wenn Sie eine voreingestellte Zeit lang keine Tätigkeiten am Computer ausführen. Ich habe hier beispielsweise Werbung zum Kauf des neu erschienenen Spiels Rise of the Tomb Raider erhalten.

Wollen Sie solche Werbung abstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" und auf "Einstellungen". Öffnen Sie die "Personalisierung" und klicken Sie auf das linke Register "Sperrbildschirm". Im folgenden Fenster "Start" deaktivieren Sie die Option "Unterhaltung, Tipps und mehr von Windows und Cortana auf dem Sperrbildschirm anzeigen".

Aus-Schalter für Werbung in Windows und in Browsern

Microsoft macht auch an anderen Stellen Werbung, beispielsweise, wenn Sie den Browser Chrome verwenden. Deaktivieren Sie die Werbeeinblendungen wie folgt: