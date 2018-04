Ghostery: Der Web-Wanzen-Jäger

Ghostery blockiert automatisch Tracker, Web-Wanzen von Datensammlern und auch Werbung. Gleichzeitig erhöht die Erweiterung auch die Ladegeschwindigkeit von Internetseiten.

So funktioniert’s:

So installieren Sie Ghostery für Firefox: In Firefox klicken Sie oben rechts in der Ecke au die drei waagerechte Striche, "Add-ons" und "Erweiterungen". Übers Suchfenster oben rechts suchen Sie dann nach „Ghostery“ und drücken Enter. In der Trefferliste klicken Sie dann rechts von Ghostery auf "Installieren". So installieren Sie Ghostery für Chrome: Klicken Sie unter www.google.de/chrome auf "Web Store" und "Chrome Web Store besuchen". Suchen Sie nach Ghostery und drücken Sie Enter. Anschließend klicken Sie rechts vom Treffer auf "Hinzufügen" und "Erweiterung hinzufügen".

Was Sie wissen müssen: Ghostery ist ebenfalls mit der Werbeindustrie verbandelt. Bei der Einrichtung sollten Sie daher beim Punkt "Unterstützen Sie Ghostery dabei, kostenfrei zu bleiben" nicht die Schaltfläche "Ja! Ich möchte mitmachen ankreuzen". In diesem Fall würde Ghostery die aufgespürten Tracker-Daten sammeln und dann anonymisiert an Werbefirmen verkaufen. Die können dadurch ihre Werbemaßnahmen entsprechend anpassen. Im Nachhinein können Sie die Einstellung auch in den "Ghostery-Optionen" (Rechtsklick auf Symbol oben rechts > Optionen) unter "Allgemein" und "Ghostery unterstützen" abschalten.

Nach der Installation erscheint rechts oben ein Geist- Symbol, das die Anzahl der aufgespürten Web-Wanzen auf einer Internetliste anzeigt. Per Klick zeigt die Erweiterung dann auf Wunsch Typ und Name des Datenschnüfflers an.

Per Klick auf "Zum vollständigen Trackerprofil" klärt Ghostery zudem auf, welche Daten die Web-Wanze übermittelt und ob sie die Daten Dritten zur Verfügung stellt.