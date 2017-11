Gibt es eine Möglichkeit, mit der ich die Sicherheit einer HTTPS-Verbindung überprüfen kann?

Frage an die Redaktion: „In der letzten Ausgabe habe ich gelesen, dass aus Sicherheitsgründen nur Webseiten mit dem Vorspann ,https‘ aufgerufen werden sollen. Das gilt besonders bei Online-Banking oder anderen Internetgeschäften, denn nur mit dem Protokoll HTTPS wird der Datentransfer sicher verschlüsselt. Ich habe aber gehört, dass Hacker meinen Rechner trotz HTTPS infizieren könnten. Wie kann ich sicherstellen, dass ich einer HTTPSVerbindung auch wirklich trauen kann?“

Antwort: Viele Webseiten sind mit dem Protokoll Transport Layer Security (TLS, zu Deutsch Transportschichtsicherheit), vormals Secure Sockets Layer (SSL), verschlüsselt, beispielsweise die Portale für Online-Banking. Doch dass die Verschlüsselung wirklich sauber implementiert und dadurch wirksam ist, ist allein durch das Vorhandensein der Verschlüsselung noch nicht garantiert.

Um sicherzugehen, testen Sie die TSL/SSL-Verbindung über die Website „Pulse“: www.trustworthyinternet.org/sslpulse/, Damit können Sie Fehler in der SSL-Verschlüsselung aufdecken. Rufen Sie die Webseite auf und geben Sie am rechten Rand unter "Enter domain name for testing" die zu prüfende Webseite ein, z. B. www.sparkasse.de. Um den Test zu starten, klicken Sie auf "Submit".