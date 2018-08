Hilfe! Ich bekomme gefälschte E-Mails

Frage an die Redaktion: „Seit Neuestem bekomme ich täglich eine gefälschte E-Mail. Die angeblich von einem Freund stammt. Der weiß aber nichts davon und hatte zum fraglichen Zeitpunkt nicht einmal seinen Computer an. Ebenfalls verdächtig: In diesen Nachrichten befindet sich immer ein fragwürdiger Link. Was können wir unternehmen um diesen E-Mail-Terror zu beenden?"

Antwort: Entscheidend ist, ob die E-Mails tatsächlich von der „echten“ E-Mail-Adresse Ihres Freundes stammen oder lediglich in seinem „Namen“ verschickt werden, tatsächlich jedoch vom einen anderen Konto stammen. Das können Sie leicht im E-Mail-Postfach anhand der E-Mail-Adresse des Absenders erkennen. Stammen die E-Mails tatsächlich vom „echten“ Konto, ist es gut möglich, dass sich Ihr Freund einen Virus eingefangen hat. In diesem Fall sollte er

einen kompletten Virenscan durchführen,

prüfen, ob unerwünschte Programme oder Toolbars installiert wurden, etwa mit ADW-Cleaner,

seine Freunde informieren, dass gefährliche E-Mails in seinem Namen verschickt werden.

Stammen die Nachrichten von einer anderen E-Mail-Adresse, ist es dagegen wahrscheinlich, dass seine Adresse lediglich aus dem Internet, etwa aus sozialen Netzen, abgezogen wurde und der Rechner nicht verseucht ist. In diesem Fall nehmen Sie die Absender-Adresse am besten in Ihren Spam-Filter auf.