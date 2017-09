Hilfe, ich kann keine Internetseiten speichern. Was mache ich falsch?

Frage an die Redaktion: „Ich habe jetzt schon oft versucht, Internetseiten mit Fachartikeln mit dem Internet Explorer abzuspeichern. Dabei finde ich eine Datei mit einem blauen Symbol und eine Datei mit einem gelben Symbol (siehe Abbildung) im Download-Ordner vor. Lösche ich die gelbe Datei, ist alles weg. Was mache ich hier falsch?“

Antwort: Keine Sorge, es ist alles genauso, wie es zu erwarten ist.

Die Datei mit dem blauen Symbol ist die Html-Datei mit dem Text (bzw. dem Programmcode) der Internetseite.

Die „Datei“ mit dem gelben Symbol ist in Wirklichkeit ein Ordner, in dem der Internet Explorer alle zusätzlichen Dateien und Medien ablegt, die in der Internetseite enthalten sind. Dazu gehören Bilder, Symbole, Menüs, Videos usw.

Sie machen also nichts falsch. Lassen Sie den Ordner mit den Medien bestehen und öffnen Sie per Doppelklick die Html- Datei mit dem blauen Symbol. Dann können Sie Ihre Fachartikel wie gewohnt lesen.