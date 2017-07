Hören Sie Ihre Lieblingsmusik ab jetzt im ganzen Haus

Digitale Musik hat den Markt erobert: Zuerst über die CD und in den letzten Jahren zunehmend als Download. Doch was hilft die bestens katalogisierte Musiksammlung auf Ihrem PC, wenn Sie die nur am Schreibtisch hören können? Befreien Sie Ihre Musik doch von dieser Beschränkung und geben Sie alle Ihre Lieblingssongs per Netzwerkverbindung frei. Dann klappt der Abruf auch auf Ihrem Laptop oder der Mediabox im Wohnzimmer. In diesem Beitrage zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Die Freigabe von Musik und anderen Medien für andere Teilnehmer und Geräte in Ihrem Netzwerk ist in Windows 7 fest eingebaut. Dementsprechend einfach ist es, diese Funktion zu aktivieren: