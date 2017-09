Ich kann keine Heimnetzgruppe einrichten. Was kann ich tun?

Frage an die Redaktion: „Nach der Neuinstallation von Windows 7 gelingt es mir nicht mehr, eine Heimnetzgruppe für die Vernetzung meiner PCs einzurichten. Ich erhalte immer nur die Fehlermeldung Dienst „Peer Name Resolution-Protokoll“ auf „Lokaler Computer“ konnte nicht gestartet werden. Fehler 0x80630801: 0x80630801. Was kann ich tun, um dieses Problem zu beheben? Liegt es vielleicht daran, dass vor ein paar Monaten alle Telekom- Router von einem Hacker-Angriff betroffen waren?“

Antwort: Mit Ihrem Router hat die Fehlermeldung nichts zu tun, dahingehend kann ich Sie beruhigen. Es handelt sich um ein Konfigurationsproblem von Windows 7. Versuchen Sie zur Lösung des Problems einmal folgende Maßnahme: