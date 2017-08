Ich kann meine Festplatte nicht entfernen. Woran liegt das?

Frage an die Redaktion: „Jedes Mal, wenn ich versuche, meine Festplatte über die Funktion Hardware sicher entfernen auszuwerfen, erhalte ich die Fehlermeldung Das Volume wird von einem anderen Prozess benutzt. Ich habe schon alle aktiven Programme beendet und sogar die Indizierung der Festplatte ausgeschaltet. Was kommt jetzt noch in Frage? Kann es sein, dass das Virenschutzprogramm die Festplatte blockiert?“

Antwort: Mit Ihrer Annahme, dass eventuell der Virenscanner auf das USB-Laufwerk zugreift und dessen Freigabe blockiert, könnten Sie schon richtig liegen. Durchsuchen Sie das Programm einmal danach, ob es eine spezielle Schutzfunktion für USB-Laufwerke gibt und ob sich diese separat deaktivieren lässt. Eventuell können Sie das Laufwerk dort auch manuell freigeben. Wenn Sie keine derartige Funktion finden, deaktivieren Sie doch einmal testweise den Virenscanner.

Falls diese Annahme ins Leere geht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein verborgener bzw. nicht von Ihnen veranlasster Prozess auf die USB-Laufwerke zugreift. Hier besteht der Verdacht, dass Sie sich möglicherweise ein Schadprogramm eingefangen haben. Ich empfehle Ihnen, den Computer in diesem Fall vorsorglich mit einem Notfall-Medium auf Schadprogramme zu untersuchen. Das kann das Notfall-Medium Ihres eigenen Sicherheitsprogramm sein, Sie können aber auch das eines anderen Anbieters (zum Beispiel Kaspersky oder Avira) nutzen.