Kann ich diese Temp-Dateien löschen?

Frage an die Redaktion: „Ich habe festgestellt, dass ich auf Laufwerk C: unter C:\ Programmdata\Driver-Genius\Temp\realtek HD Audio usw. eine Menge Dateien liegen habe, die auch mit jedem Backup meiner Festplatte gesichert werden. Kann ich sie vielleicht löschen? Oder soll ich sie lieber behalten?“

Antwort: In dem von Ihnen genannten Ordner legt das Programm Driver Genius die Hardware-Treiber ab, die es zur Aktualisierung Ihres Systems herunterlädt. Da das Programm unmittelbar nach der Installation noch nicht weiß, für welche Hardware es Treiber benötigt, dürfte es diese Unterordner später bei der Treiber-Aktualisierung nachträglich anlegen. Insofern sollte es unproblematisch sein, die Unterordner des Temp-Verzeichnisses zu löschen – bei der nächsten Aktualisierung dürfte Driver Genius neue Ordner anlegen.

Allerdings werden Sie dadurch nicht viel Speicher gewinnen – Treiber nehmen in der Regel nicht viel Speicherplatz ein. Und es ist trotz meiner Vermutung denkbar, dass Driver Genius nach dem Löschen nicht mehr richtig funktioniert und neu installiert werden muss.

Insofern empfehle ich Ihnen, die Ordner unangetastet zu lassen, wenn Sie Driver Genius auch weiterhin nutzen möchten.