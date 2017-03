Kann ich eine gelöschte E-Mail wiederherstellen und retten?

Frage an die Redaktion: „Ich habe eine für mich sehr wichtige E-Mail aus Versehen gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich sie wiederherstellen kann? Es heißt doch immer, dass gelöschte Dateien nicht unwiederbringlich verloren wären.“

Antwort: Das Löschen von E-Mails funktioniert in der Regel auch über eine Art „Papierkorb“. Schauen Sie doch einmal nach, ob es in Ihrem E-Mail-Programm einen Ordner "Gelöschte Elemente, Gelöscht, Papierkorb" oder so ähnlich gibt.

Darin sollte sich Ihre gelöschte E-Mail wiederfinden. Sie können sie ganz einfach per Klicken und Ziehen in den Posteingang verschieben und auf diese Weise wiederherstellen.