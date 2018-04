Kostenlos für Office 2013/2016: So übersetzen Sie Ihre Texte in viele Sprachen

Sie haben einen Text in einer Fremdsprache vorliegen, die Sie nicht beherrschen, und wollen den Text in die deutsche Sprache übersetzen. Oder Sie benötigen Ihren deutschen Text in einer anderen Sprache.

Egal, ob Werbung, Produktempfehlungen, Zeitungsartikel und Nachrichten: Im Internet treffen Sie häufig auf interessante Texte, die nicht in deutscher Sprache vorliegen.

Wertvolle Übersetzungsdienste leistet das Tool PROMT von Microsoft. Als Nutzer von Microsoft Office 2013 oder Office 2016 erhalten Sie das Tool kostenlos. PROMT fungiert als Übersetzer und Wörterbuch und ist kompatibel mit Microsoft Word, Excel, PowerPoint und Project. Gehen Sie folgendermaßen vor, um PROMT zu installieren:

Zur Installation öffnen Sie Ihr Word 2013/2016 und wechseln auf das Register "Einfügen". Klicken Sie auf die Schaltfläche "Store" und melden Sie sich bei Bedarf mit Ihrem Microsoft-Konto an. Ins Suchfeld des Office-Stores geben Sie "promt" ein. Wählen Sie in der Ergebnisliste "PROMT Wörterbuch und Übersetzer" aus und klicken Sie rechts auf die Schalfläche "Hinzufügen".

Öffnen Sie anschließend ein Word-Dokument. Kopieren Sie den fremdsprachigen Text in das leere Word-Dokument. Am rechten Rand des Word-Dokuments öffnet sich das Fenster "PROMT Wörterbuch und Übersetzer".

Das Tool erkennt automatisch die verwendete Sprache im Dokument (Quellsprache). Wählen Sie darunter eine Zielsprache aus.

Mit dem Übersetzungsprofil legen Sie fest, um welche Art des Textes es sich handelt. Zur Auswahl stehen neben Allgemein Fachgebiete wie Sport, Computer oder Business. PROMT arbeitet interaktiv: Markieren Sie in Ihrem Word-Dokument die zu übersetzende Passage und unter Ergebnis der Übersetzung wird sofort die Übersetzung in der Zielsprache angezeigt.