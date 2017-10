Kostenloser Leistungscheck für Ihren PC: So holen Sie sich das beste Feature von Windows 7 zurück

Nutzer von Windows 10/8.1 vermissen den Leistungsindex schmerzlich. Denn mit dem Leistungsindex von Windows 7 war ein nützliches Feature zur Beurteilung der eigenen PC-Leistungsfähigkeit auf dem Rechner vorinstalliert. Der Leistungsindex testet die fünf wichtigsten PC-Komponenten Prozessor, RAM, Grafik, 3D-Leistung und Festplatte und stuft sie auf einer Skala von 1 bis 7,9 ein.

Auch auf mehrfache Nachfrage konnte Microsoft mir keinen triftigen Grund nennen, warum der Leistungsindex in Windows 10/8.1 fehlt.

Mit einem gut versteckten Tool holen Sie sich in Windows 10/8.1 den Leistungsindex von Windows 7 zurück. Die Auswertungen des Tools sind äußerst nützlich, denn es deckt schonungslos die Schwachstellen Ihres Computers auf. Meldet die Auswertung beispielsweise zu wenig Arbeitsspeicher, lohnt sich die Aufrüstung mit mehr RAM.

In Windows 7 finden Sie den "Leistungsindex" in der "Systemsteuerung" unter "System". Dieser Link fehlt leider in Windows 10/8.1. Trotzdem müssen Sie auf die Bewertung Ihres Computers nicht verzichten. Mit diesem Trick starten Sie den Leistungsindex auch in Windows 10/8.1: