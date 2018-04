Lässt sich Cortana noch abschalten?

Frage an die Redaktion: „Ich nutze Cortana nie und habe das auch nicht vor. Deswegen und aus Datenschutzgründen habe ich die Funktion abgeschaltet. Bis zur Installation des Jubiläums-Updates war das auch kein Problem. Jetzt finde ich aber keinen entsprechenden Schalter mehr. Kann ich Cortana trotzdem irgendwie den Saft abdrehen?“.

Antwort: Tatsächlich ist Cortana neuerdings an die Windows- Internetsuche gekoppelt. Das bedeutet: Wenn Sie auf die Internet- Recherche über das Suchfeld unten links verzichten können, lässt sich Cortana durchaus abschalten. Unter uns: Persönlich nutze ich das Suchfenster dafür nie – wenn ich etwas suche, erledige ich das über meinen Browser. So schalten Sie also die Websuche – und damit Cortana – ab.

Drücken Sie gleichzeitig die Windows-Taste + Q und klicken Sie anschließend auf das "Zahnrad-Symbol". Dadurch öffnen Sie die Cortana-Einstellungen. Deaktivieren Sie dann etwas weiter unten den Schalter "Online suchen" und "Webergebnisse einbeziehen", sodass er sich in der Aus-Position befindet.