Markieren und kopieren klappen nicht mehr. Was kann ich tun?

Frage an die Redaktion: „Seit Kurzem kann ich Texte nicht mehr mit der Maus markieren und auch das Klicken und Ziehen von Dateien in einen anderen Ordner klappt nicht mehr. Sobald ich mit der Maus ein Rechteck aufziehe, reißt die Markierung sozusagen ab. Wenn ich dagegen die Pfeiltasten zum Markieren benutze oder einen Absatz per Dreifachklick markiere, klappt alles. Wo liegt hier das Problem und was kann ich dagegen tun? Ich nutze eine kabellose Maus.“

Antwort: Offenbar gibt es bei Ihrer Maus ein Problem mit der Erkennung der gedrückten und gehaltenen Maustaste. Da kurze Klicks erkannt werden, sollte aber ein Defekt der Taste ausscheiden. Mir erscheinen zwei mögliche Ursachen plausibel: