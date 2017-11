Mehr Sicherheit ohne gefährliche Freigaben auf Tablets oder Notebooks

In einem Heimnetzwerk ist es eine tolle Sache, wenn Sie über WLAN beispielsweise mühelos und ohne Umwege auf die Daten Ihres Laptops zugreifen können. Sobald Sie mit Ihrem mobilen Gerät aber ein öffentliches WLAN nutzen, wollen Sie sicher nicht, dass die freigegebenen Ordner für jedermann sichtbar angezeigt werden. Neugierige WLAN-Mitbenutzer oder Kriminelle könnten Ihre sensiblen Daten einsehen oder gar stehlen.

Standardmäßig ist Windows auf mobilen Geräten nicht ausreichend geschützt, insbesondere, wenn Sie den Zugriff auf Ihr mobiles Gerät im Heimnetzwerk freigegeben haben.

Wenn Sie Ihr Tablet oder Notebook außer Haus nutzen wollen, empfehle ich eine besondere Schutzfunktion in Windows: Stellen Sie die Sicherheitsstufe Ihrer Verbindung in Windows auf "Öffentliches Netzwerk" ein. Damit weiß Ihr Gerät, dass Sie sich nicht in Ihrem sicheren Zuhause befinden, und Windows schränkt sämtliche Zugriffsfunktionen ein. Dadurch ist Ihr Gerät nicht mehr so angreifbar. Sie passen die Sicherheitsstufe folgendermaßen an:

Windows 10:

Klicken Sie links auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste und dann auf das Netzwerk, mit könnten Sie verbunden sind. In den "Netzwerk- und Interneteinstellungen" öffnen Sie links das Register "Status". Klicken Sie auf "Verbindungseigenschaften ändern" und deaktivieren Sie die Option "Dieser PC soll gefunden werden".

Windows 8.1:

Drücken Sie die Windows-Taste + I und klicken Sie in der Seitenleiste auf "PC-Einstellungen ändern". Klicken Sie auf "Netzwerk" und dann auf die Netzwerkverbindung, mit der Sie gerade verbunden sind. In den Details zur Verbindung setzen Sie den Schalter bei "Geräte und Inhalte suchen" auf "Aus".

Windows 7:

Öffnen Sie das "Netzwerk- und Freigabecenter" mit einem Rechtsklick auf das Symbol in der Taskleiste. Klicken Sie unterhalb der Gesamtübersicht in "Aktive Netzwerke anzeigen" auf das vorhandene Netzwerk. Wird hier das Heimnetzwerk angezeigt, sollten Sie den Netzwerktyp ändern. Klicken Sie dazu auf den Link "Heimnetzwerk" und wählen Sie aus der Liste die Option "Öffentliches Netzwerk" aus.

Wenn Ihr Computer für andere Geräte erst gar nicht sichtbar ist, sind Ihre Daten sicher, wenn Sie unterwegs sind.