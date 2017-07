Mehr Überblick mit sprechenden Ordnernamen

Damit Unordnung auf Ihrer Festplatte gar nicht erst entsteht, beachten Sie diese Regeln:

Legen Sie für jede Fotoserie einen eigenen Ordner an. Vergeben Sie sinnvolle Ordnernamen: Datum und Anlass erleichtern das Wiederfinden.

Stellen Sie im Ordnernamen die Jahreszahl an den Anfang, gefolgt vom Monat, also zum Beispiel "2016-08 Ausflug an die Nordsee" oder "2016-09 Grillfest bei Herbert". So bleibt die Sortierung immer in der chronologischen Reihenfolge erhalten.