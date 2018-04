Mein Experten Tipp: Ordnung im Startmenü

Sortieren Sie Ihre Lieblingsseiten im Startmenü für bessere Übersichtlichkeit in einer speziellen Rubrik.

Das funktioniert so: Sortieren Sie zunächst die Kacheln, sodass sie thematisch zueinander passen. Die Kacheln können Sie dazu mit gedrückter Maustaste kreuz und quer verschieben. Persönlich habe anfangs folgende Themengebiete zusammengestellt: „Windows-Apps“, „Meine Programme“, „Einstellungen“ und „Internetseiten“.

Ordnen Sie Kacheln so an, dass zwischen den Reihen ein Stückchen frei bleibt. Das gestaltet sich mitunter etwas fummelig. In den freien Bereich können Sie nun den Rubriknamen eintippen.