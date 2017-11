Meine Firewall ist deaktiviert und lässt sich nicht mehr aktivieren. Wie löse ich dieses Problem?

Frage an die Redaktion: „Seit einiger Zeit erscheint in meiner Taskleiste die Meldung: „Windows-Firewall ist deaktiviert. Klicken Sie hier, um die Firewall wieder zu aktivieren.“ In der Systemsteuerung lässt sich die Firewall aber nicht mehr aktivieren. Ich habe jetzt ein ungutes Gefühl, denn ohne Firewall ist mein Computer nicht mehr sicher. Wie löse ich dieses Problem?“

Antwort: Probleme mit der Firewall können verschiedene Ursachen haben, beispielsweise die Installation von neuer Software. Ein unbedachter Mausklick während der Installation und schon wird die Firewall deaktiviert. Windows zeigt dann im "Wartungscenter" (Windows 7) oder "Info-Center" (Windows 10) unten rechts in der Taskleiste an, dass die Firewall deaktiviert wurde.

Lässt sich die Windows-Firewall nicht durch einen Klick auf die Meldung wieder aktivieren und haben Sie keine andere Firewall- Software installiert, hat Ihr Windows ernsthafte Probleme. Ich empfehle Ihnen ein spezielles Reparatur-Tool von Microsoft, das mit einem Mausklick alle Firewall-Probleme behebt.

Zur Installation gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie Ihren Browser und laden Sie von der Microsoft-Seite das Tool "Probleme mithilfe von Windows-Firewall automatisch diagnostizieren und beheben" herunter. Klicken Sie doppelt auf die heruntergeladene Datei. Klicken Sie auf "Weiter". Klicken Sie auf "Ausführen", dann auf "Annehmen" und im folgenden Fenster auf "Probleme erkennen und die Korrekturen automatisch anwenden (empfohlen)". Bestätigen Sie die Ausführung.

Anschließend ist die Firewall wieder aktiv und Sie surfen sicher im Internet.