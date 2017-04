Mit Bibliotheken führen Sie Ihre wichtigsten Ordner zusammen

Falls Sie die Favoriten-Funktion nützlich finden, werden eigene Bibliotheken Sie begeistern. Besonders gut: Bibliotheken können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen anpassen bzw. zusammenstellen.

So können Sie zum Beispiel mehrere unterschiedliche Ordner mit Urlaubsfotos bequem in die Bibliothek Bilder integrieren. Das geht so: