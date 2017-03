Mit diesem cleveren Tool installieren Sie Windows 7 mehr als doppelt so schnell

Wenn Sie Windows 7 schon einmal neu installieren mussten, kennen Sie das auch: Nach der eigentlichen Installation steht das Herunterladen der vielen Hundert Updates an, die sich bis heute angesammelt haben. Das dauert stundenlang und erfordert einige Neustarts des PCs. Damit ist jetzt Schluss! Mit dem Tool WSUS Offline Update speichern Sie die aktuellen Updates jetzt auf DVD oder USB-Stick und sparen im Notfall eine Menge Zeit. Ich zeige Ihnen in diesem Newsletter wie das geht.

Mit dem Tool WSUS Offline Update sparen Sie bei der Neuinstallation von Windows 7 eine Menge Zeit: Das Programm lädt schon im Vorfeld alle aktuell verfügbaren Updates herunter und speichert die Daten auf DVD oder einem USB-Stick. So vorbereitet können Sie die Update-Installation ganz bequem in einem Rutsch und ohne Beaufsichtigung durchführen, und das sogar ganz ohne Internetverbindung. Auf diese Weise bringen Sie Ihren PC mit der Hälfte des üblichen Zeitaufwands wieder in Schuss.

So setzen Sie WSUS Offline Update zum Download der Update-Daten ein

WSUS Offline Update ist ein Programm, das ganz ohne Installation funktioniert. Bereiten Sie den Einsatz mit wenigen Handgriffen vor: