Mit diesem Trick machen Sie versteckte Dateien sofort sichtbar

Was viele nicht wissen: Auf der Festplatte mit Ihrem Windows 7 sind viel mehr Dateien gespeichert, als Sie im ersten Moment erkennen können. Das liegt daran, dass Windows 7 zahlreiche Dateien und Ordner als „verborgen“ einstuft und standardmäßig nicht im Explorer anzeigt.

So werden wichtige Dateien vor unbeabsichtigtem Bearbeiten oder Löschen geschützt. Manchmal ist es jedoch erforderlich, auf verborgene Dateien zuzugreifen. In dem Fall machen Sie diese so sichtbar: