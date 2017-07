Optimieren Sie jeden Bilder-Ordner für die Fotoverwaltung

Der beste Platz zum Speichern Ihrer Fotos in Windows 7 ist die Bibliothek Bilder. Dort sind sämtliche (auch neu angelegte) Ordner automatisch für die Anzeige von Fotos optimiert.

Zudem liegen Ihre Fotos übersichtlich an einem Ort. Falls Sie dagegen einen Bilder-Ordner auf dem Desktop oder an anderer Stelle anlegen, passen Sie ihn ganz schnell von Hand an die Anzeige von Fotos an: