Router für WLAN schnell konfiguriert

Wenn Sie mit Ihrem mobilen Gerät, z. B. Laptop oder Smartphone, keine Verbindung zum Internet und Heimnetzwerk bekommen, prüfen Sie zwei Einstellungen im WLAN-Router: die Bezeichnung Ihres WLANs und die Verschlüsselung samt Passwort.

Bei der FRITZ!Box gehen Sie dazu wie folgt vor:

Starten Sie das Konfigurationsprogramm, indem Sie http:// fritz.box in Ihrem Browser eingeben. Wählen Sie im Menü "Einstellungen" den Punkt "WLAN" und dann "Funkeinstellungen". Unter Name des Funknetzes (SSID) können Sie per Klick ins Feld den voreingestellten Namen des Funknetzes ändern.

Wenn Sie nicht wollen, dass Ihr Nachbar in Ihrem WLAN mitsurft, passen Sie die Verschlüsselung an. In der FRITZ!Box beispielsweise klicken Sie auf "Einstellungen" und dann auf "Erweiterte Einstellungen". Öffnen Sie "WLAN und Sicherheit" und wählen Sie im Abschnitt "Verschlüsselung" die "WLAN-Verschlüsselung". Aktivieren Sie die Option "WPA-Verschlüsselung" und wählen Sie unter "WPA-Modus" die "Option WPA2 (CCMP)" aus.

Ins Eingabefeld "WLAN-Netzwerkschlüssel" tragen Sie ein beliebiges Kennwort mit einer Länge zwischen acht und 63 Zeichen ein.

Wie Sie Ihre mobilen Geräte mit dem hauseigenen WLAN verbinden

Die schnellste Konfiguration eines WLANs nehmen Sie über die Option "Verbindung mit einem Netzwerk herstellen" vor, auf die Sie in Windows von mehreren Stellen aus zugreifen können: