Schalten Sie die Aero-Shake-Funktion ab, wenn sie stört

Wenn Sie intensiv mit mehreren Programm- und Ordner- Fenstern arbeiten, kommt es oft vor, dass beim Verschieben mit der Maus alle Fenster plötzlich verschwunden sind.

Schuld an diesem Chaos ist die so genannte Aero-Shake-Funktion, die fest in Windows eingebaut ist. Die können Sie per Registry- Hack abschalten: