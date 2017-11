Schonen Sie Ihre Augen mit der verbesserten Darstellung auf Monitoren

Mit einem Klick auf "Start" und "Windows 10" konnten hochauflösende Monitore die Beschriftungen und grafischen Elemente nicht scharf anzeigen.

Microsoft hat deshalb die Darstellung in Windows 10 optimiert. Klicken Sie dazu das Programm oder das Start-Icon der Anwendung, in der die Grafiken verschwommen angezeigt werden, mit der rechten Maustaste an und öffnen Sie die "Eigenschaften".

Wechseln Sie auf das Register "Kompatibilität". Aktivieren Sie die neue Option "Verhalten bei hoher DPISkalierung überschreiben. Skalierung durchgeführt von:" und wählen Sie darunter "System".

Sollte nach der Änderung dieser Einstellung die Darstellung immer noch unscharf oder verwaschen sein, ändern Sie die Einstellung auf "System (Erweitert)".