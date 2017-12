So bringen Sie ältere Programme in Windows 10 wieder zum Laufen

Ältere Programme lassen sich in Windows 10 manchmal nicht installieren oder nach der Installation nicht ausführen. Der jeweilige Hersteller empfiehlt dann ein kostenpflichtiges, meist überteuertes Update. Bei älteren Programmen kann es sogar vorkommen, dass der Programmhersteller nicht mehr existiert.

An Windows 10 wollen viele Softwarehersteller mitverdienen und bieten teure Updates für ihre Programme an.

Sparen Sie sich den Kauf teurer Updates. Viele Programme laufen auch unter Windows 10 im Kompatibilitätsmodus.

So aktivieren Sie den Kompatibilitätsmodus mit der Problembehandlung

Bequem und einfach rufen Sie den Programmkompatibilitäts- Assistenten mit der Problembehandlung für die Programmkompatibilität auf. Diese finden Sie in der "Systemsteuerung". In Windows 10 öffnen Sie die "Systemsteuerung" mit einem Rechtsklick auf den Start-Button. Stellen Sie oben rechts die Anzeige auf "Große Symbole" ein und klicken Sie die "Problembehandlung" an.

Gehen Sie anschließend folgendermaßen vor: