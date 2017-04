So deinstallieren Sie nicht mehr benötigte Programme

Viele Programme bieten zwar viele neue Funktionen, belasten auf Dauer aber auch das Windows-7-System und machen es langsam.

Nicht mehr von Ihnen genutzte Software sollten Sie deshalb regelmäßig auf diese Weise deinstallieren:

Klicken Sie auf das Start-Symbol, dann im Menü auf "Systemsteuerung" und im nächsten Fenster unter "Programme" auf "Programm deinstallieren". Im nächsten Fenster erscheint die Liste aller installierten Programme. Markieren Sie den Eintrag eines nicht mehr von Ihnen genutzten Programms und klicken Sie oberhalb der Liste auf die Schaltfläche "Deinstallieren".

Achtung: Deinstallieren Sie mit Umsicht

In der Liste der installierten Programme werden Sie auch Software finden, die Sie nicht selbst in Ihrem System installiert haben, zum Beispiel Microsoft-Programmbibliotheken wie C++ oder .NET Framework. Diese sollten Sie nicht deinstallieren, weil andere Programme darauf angewiesen sind. Und natürlich sollten Sie Ihr Antivirenprogramm auf keinen Fall entfernen, damit Ihr PC auch in Zukunft geschützt ist.