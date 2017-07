So durchsuchen Sie gezielt einen bestimmten Ordner und seine Unterordner

Im Suchergebnis des Startmenüs ist nicht die Datei erschienen, die Sie gesucht haben? Das kann daran liegen, dass mit der Suche des Startmenüs nicht restlos alle Inhalte der Festplatte durchsucht werden.

Erfasst werden nur die Dateien, die von Windows 7 in einem Suchindex aufgelistet sind. Dazu gehören standardmäßig alle Dateien in Ihren Benutzer-Ordnern und -Bibliotheken, E-Mails und Offline-Dateien, aber zum Beispiel keine installierten Programme oder keine Systemdateien. Falls ein erster Suchlauf kein passendes Ergebnis bringt, gehen Sie so vor: