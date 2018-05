So erstellen Sie für den Fall der Fälle einen Wiederherstellungsdatenträger

Ein großes Update steht an oder Sie wollen andere grundlegende Einstellungen an Ihrem Windows 10-Computer verändern? Dann legen Sie vorher besser einen Rettungsdatenträger an, mit dessen Hilfe Sie Windows 10 im Notfall einfach wiederherstellen können.

Das ist mit wenigen Klicks erledigt, Sie benötigen dazu lediglich einen USB-Stick.