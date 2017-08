So erstellen Sie ganz einfach eine schicke E-Mail- oder Brief-Signatur

Signaturen gehören wie Anrede und Grußformeln zu den zahlreichen immer wieder genutzten Textelementen. Was bietet sich also mehr an, als eine Signatur für private oder geschäftliche Zwecke anzulegen, die Sie mit einem Mausklick einfügen können?

Mit dem kostenlosen Tool PhraseExpress geht das ganz einfach: