So erweitern Sie die Uhr in der Taskleiste mit einer sekundengenauen Anzeige

Sie benötigen für bestimmte Zwecke eine sekundengenaue Anzeige der Uhrzeit. Die Systemuhr von Windows 10 in der Taskleiste zeigt aber nur Stunden und Minuten an.

Es gibt kein Einstellformat für die Uhrzeit in der Taskleiste mit Sekundenangabe. In Windows 10 ab Version 1607 (Anniversary Update) können Sie mit einem kleinen Eintrag in der Registry die Sekunden in der Taskleisten-Uhr anzeigen lassen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: