So machen Sie einen einzelnen Ordner im Nu zur nützlichen Bibliothek

Bibliotheken haben in Windows 7 einen besonderen Status: Sie erscheinen sofort, wenn Sie in der Taskleiste auf das Explorer- Symbol klicken, lassen sich leicht auf einen bestimmten Dateityp abstimmen und können mehrere Ordner auch über Laufwerke hinweg an einem Ort zusammenfassen.

Um aus einem Ihrer Lieblingsordner eine Bibliothek zu machen und diese Vorteile zu nutzen, gehen Sie einfach so vor: