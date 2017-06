So optimiert Windows 7 Ihre Festplatten automatisch

Weisen Sie Windows 7 am besten an, die Festplatten-Optimierung in regelmäßigen Abständen automatisch durchzuführen.

Dazu klicken Sie im Fenster "Defragmentierung" auf die Schaltfläche "Zeitplan konfigurieren". Im nächsten Schritt legen Sie fest, dass Windows 7 die Aufgabe einmal im Monat durchführt.

Das reicht in der Regel vollkommen aus. Zudem wählen Sie alle Ihre Festplatten aus, in dem Sie davor per Mausklick ein Häkchen setzen. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen abschließend per Klick auf "OK".