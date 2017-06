So verschaffen Sie Windows 7 mehr Platz zum Arbeiten

Programme, Updates, Daten: Nicht selten kommt es vor, dass die Systemfestplatte (also Laufwerk C:) an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. In dem Fall wird das System spürbar langsamer und Windows 7 blendet immer öfter Fehlermeldungen ein. Die einfachste Lösung.

Führen Sie eine Datenträgerbereinigung durch. Das geht so: